Karabük'te geliri Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlanacak sergi açıldı

Suna Gümüşsoy tarafından hazırlanan serginin açılışına, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse ve protokol üyeleri katıldı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Tarihi Çarşı'da bulunan Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde geliri Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlanacak el yapımı bebek ve resim sergisinin açılışı yapıldı.

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