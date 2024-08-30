TOKİ Başkanı Sungur, Karabük'te incelemelerde bulundu

Programlarda AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve diğer ilgililer de yer aldı.

Sungur daha sonra Kartaltepe Mahallesi'ndeki "İlk Evim İlk İş Yerim" proje alanını, Bayır Mahalle'de kentsel dönüşüm planlanan alanları ve Soğuksu 3. Etap TOKİ projesi sahasını inceledi.

Bir dizi inceleme ve ziyaret için kente gelen Sungur, ilk önce Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi alanını gezdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Karabük'te yapımı devam eden projeleri inceledi.

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