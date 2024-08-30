Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, bazı yollarda göçükler oluştu. Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Zonguldak Caddesi'ndeki alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Ulaşıma kapatılan yolda biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.