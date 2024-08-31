Kazalarda 2 arkadaşını kaybeden motosiklet sürücüsü, videolarıyla sürüş güvenliğine dikkati çekiyor

ORHAN KUZU - Karabük'te 2 yakın arkadaşını motosiklet kazasında kaybeden Emirhan Tosun, sürüş güvenliğine dikkati çekmek için bilgilendirici videolar hazırlıyor.

Bir firmada mühendis olarak çalışan 30 yaşındaki Tosun'un yakın arkadaşlarından Tevfik Arayıcı 9 Aralık 2023'te, Sefa Tulumoğlu ise 16 Haziran'da motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Tosun, sürüş güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak için bilgilendirici videolar çekmeye karar verdi.

Deneyimlerini diğer sürücülere aktarmak için videolar çektiğini belirten Tosun, "Sürücülerin trafiği okumalarını ve kazaların önüne geçmeyi amaçlıyorum." dedi.

"Motosiklet kazasında bir kişinin bile öldüğü haberlerini görmek istemiyorum. Bu doğrultuda tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Son 8 ayda 2 yakın arkadaşımı kaybettim. O yüzden bu tarz içerikler çekmeye başladım. Videolarımda motosiklet üzerinde hem teknik hem de sürüş sırasında nelere ihtiyaç duyulur, kazayı nasıl öngörebiliriz, kazaların önüne nasıl geçebiliriz, özetle yolu okumaktan ve motosikletimize hakim olabilmekten söz ediyorum."

Yeni motosiklet alacaklara öncelikle ekipmanlarını edinmelerini tavsiye eden Tosun, "Ekipmana alışmalarını, ekipmanı bir kültür haline getirmelerini, motosikletle trafiğe çıkmadan önce trafiğe kapalı alanlarda motosikletin tepkilerine alışmalarını, trafiğe çıktıktan sonra da yeterli takip mesafesi bırakarak yolu izleyebilmelerini ve yola odaklanmalarını tavsiye ederim." dedi.