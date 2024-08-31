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        Eflani'de süt toplama merkezi kurulacak

        Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, ilçeye süt toplama merkezi kuracaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:09 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:12
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        Eflani'de süt toplama merkezi kurulacak
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        Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, ilçeye süt toplama merkezi kuracaklarını bildirdi.

        Karadeniz, AA muhabirine, oda olarak 2019'dan bu yana önemli projelere imza attıklarını belirtti.

        İlçeye süt toplama merkezi kurmayı planladıklarına işaret eden Karadeniz, Kaymakamlık çatısı altında Eflani Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak proje hazırladıklarını kaydetti.

        Karadeniz, Eflani'de 6 bin 400 sağmal inek bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Süt pazarlamada ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı gidermek için 10 tonluk süt toplama ve soğutma tankı almayı düşünüyoruz. 4 bölge için de kamyon üstü süt toplama ekipmanı almayı düşünüyoruz. Projenin maliyeti 2 milyon 500 bin lira civarında. Bugün 6 bin 400 sağmal inek olan bir ilçede süt toplama merkezi ciddi anlamda alım yaparsa, her eve en az bir asgari ücret girer. Böylelikle Eflani'de esnaf da ayağa kalkar. Süt toplama merkezi yapıldığında üreticiler inekçiliğe, sütçülüğe yönelir. Eflani ekonomisine katkısı olur."

        Karadeniz, süt toplama merkezinin yerini Eflani Belediyesinin tahsis edeceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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