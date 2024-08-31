Karabük'e 83 doktor atandı

Karabük ve ilçelerine 69'u pratisyen ve 14'ü uzman olmak üzere 83 hekimin atandığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, atamaların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bünyesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te hekim kadrosunun güçlendiğini kaydetti.

Hemşehrilerine en iyi sağlık hizmetini sunmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Şahin, "Karabük'e tek seferde 83 yeni hekimin ataması yapıldı. Bu atamalarla, sağlık hizmetleri güçlenecek, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunulacak." ifadelerini kullandı.