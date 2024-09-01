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        Karabük'te bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:45
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        Karabük'te bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Çavuşlar köyündeki olayda Y.Y. (53), hayvanlarını beslemek için ahıra giden Nuri Gültekin'e (65) henüz bilinmeyen nedenle tüfekle ateş açtı.

        Çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde göğsünden vurulduğu anlaşılan Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Zanlı Y.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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