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        D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor

        Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, yaz tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 20:43 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:48
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        D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor
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        Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, yaz tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

        Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

        Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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