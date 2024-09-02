Karabük'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde yürüyen Kamil Sever, 78 AK 280 plakalı otomobilden gelen kedi sesini fark etti.
Sesin kaynağını bulmak için otomobile yaklaşan Sever, kedi yavrusunun otomobilin motor kısmına sıkıştığını gördü.
Sever, kendi imkanlarıyla kurtardığı kediyi doğal yaşam alanına bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.