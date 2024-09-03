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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te izinsiz kazı yapan ve hakkında yakalama emri çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:31
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'te izinsiz kazı yapan ve hakkında yakalama emri çıkarılan 5 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı ve sondaj yapma" suçunu işleyerek tutuksuz yargılamaları devam eden 5 şüpheli hakkında adli makamlarca 3 yıl 15 gün hapis cezası ile yakalama emri çıkarıldı.

        Yakalama emri çıkartılan 5 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

        Şüpheliler Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        - Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Yenice ilçesinde bahçesine kenevir eken 2 zanlı yakalandı.

        Ekiplerce gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Yenice Adliyesine sevk edildi.

        Zanlılar, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Karabük'te motosikletiyle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye ceza

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosikletiyle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 4 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Safranbolu Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde motosikletin ön tekerini havaya kaldırarak güvenliği tehlikeye attığı görüntülerin basın ve sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.

        Çalışmalarda, olayla ilgili tespit edilen motosiklet ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 4 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca şoförün ceza puanını doldurması sebebiyle sürücü belgesi daimi iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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