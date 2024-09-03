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        Karabük'te kedi yavrusu ölen annesinin başından ayrılmadı

        Karabük'te bir kedi yavrusunun, araç çarpması sonucu ölen annesinin başından ayrılmadığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:07
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        Karabük'te kedi yavrusu ölen annesinin başından ayrılmadı
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        Karabük'te bir kedi yavrusunun, araç çarpması sonucu ölen annesinin başından ayrılmadığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yenimahalle Anadolu Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aracın çarptığı kedi öldü. Sürücü olay yerinden ayrıldı.

        Ölen hayvanın yavrusu ise annesinin başında dakikalarca bekledi.

        Bir süre sonra diğer kedilerin de ölen kedinin yanına geldiği anlar, çevreden geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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