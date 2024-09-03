Karabük'te kedi yavrusu ölen annesinin başından ayrılmadı

Bir süre sonra diğer kedilerin de ölen kedinin yanına geldiği anlar, çevreden geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.