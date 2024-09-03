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        Karabük "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamına alındı

        Karabük'ün "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:57
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        Karabük "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamına alındı
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        Karabük'ün "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamına alındığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

        Projenin amacının evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunarak evliliklerinin sağlam bir temele oturmasını sağlamak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Proje kapsamında başvurusu onaylanan genç çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulacak olup, evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanacaktır. Proje kapsamına alınan Karabük ilimizde başvurular, 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle e-devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır. Başvuru şartları ve detaylı bilgi, Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alabileceği gibi www.aile.gov.tr adresi ziyaret edilerek de bilgi alınabilir. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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