Karabük'te yaban kedisi görüntülendi

Kayıtta hayvanın bir süre çekim yapan kişiye bakması ve ormanlık alanda dolaşması yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ormanlık alanında koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında yaban kedisi ile karşılaştı.

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