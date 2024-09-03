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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:24
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        R.Ö. idaresindeki 78 BA 924 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü kavşağında Y.Y. yönetimindeki 37 AAL 034 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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