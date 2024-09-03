Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
R.Ö. idaresindeki 78 BA 924 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü kavşağında Y.Y. yönetimindeki 37 AAL 034 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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