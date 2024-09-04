Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Karabük'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Karabük'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 78 ABM 071 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Kemaloyman mevkisinde B.E. yönetimindeki 78 SS 908 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki İ.E. ve G.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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