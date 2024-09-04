GÜNCELLEME - Karabük'te 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Karabük'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Karabük'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 78 ABM 071 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Kemaloyman mevkisinde B.E. yönetimindeki 78 SS 908 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki İsmet Esen ve G.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan İsmet Esen müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, G.K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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