GÜNCELLEME - Karabük'te 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan İsmet Esen müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, G.K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki İsmet Esen ve G.K. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.