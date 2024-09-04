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        Karabük'te kamyonetiyle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye ceza

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetiyle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 7 bin 945 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:54
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        Karabük'te kamyonetiyle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye ceza
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetiyle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 7 bin 945 lira ceza uygulandı.

        Safranbolu Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı Emek kavşağında bir kamyonetin, kavşağa tersten girerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntülerin basın ve sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.

        Çalışmalarda, olayla ilgili tespit edilen kamyonetin tescil plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 7 bin 945 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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