Karabük'te kamyonetiyle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye ceza

Çalışmalarda, olayla ilgili tespit edilen kamyonetin tescil plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 7 bin 945 lira idari para cezası kesildi.

Safranbolu Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı Emek kavşağında bir kamyonetin, kavşağa tersten girerek trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntülerin basın ve sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlattı.

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