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        Karabük'te temizlik personelinin yolda bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temizlik personelinin yolda bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:27 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:52
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        Karabük'te temizlik personelinin yolda bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde temizlik personelinin yolda bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.

        Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Kudret Bozkurt, Sadri Artunç Caddesi'nde temizlik yaparken bir cüzdan buldu. Bozkurt'un Safranbolu Belediyesi Halk Masası'na verdiği cüzdan, sahibi Musa Alpboğa'ya teslim edildi.

        Teslim işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, insanlık görevini yaptığını dile getirdi.

        Safranbolu Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi öğretmeni Alpboğa da bölgede park ettiği arabasından inerken veya araca binerken cüzdanını düşürdüğünü ve 3 gündür aradığını belirterek, "Halk masası yetkilileri benimle irtibata geçerek kaybolan cüzdanımın kendilerine teslim edildiğini bildirdiler. Yıllardır öğretmenlik yapıyorum. Derslerimde sorumluluk, güven, vicdan gibi güzel erdemlerden bahsediyordum. Bu olay bana bunların sözle değil toplumda bir karşılığı olduğunu görme fırsatı verdi. Bu anlamda çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Alpboğa, cüzdanında kendisi için maddi değerden ziyade manevi değeri olan birtakım evrakın bulunduğunu dile getirerek, "Onlara tekrar kavuşabilmek beni çok mutlu etti. Maddi değerden ziyade eşime, kızlarıma ve bana ait, başka örneği de olmayan aile albümü vardı. Bunlara kavuşmak beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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