Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezindeki çalışmada 1 kişinin evinde yapılan adli aramada 5 kök kenevir bitkisi ve 12,9 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde yapılan diğer çalışmada ise 1 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 162 ekstazi hap ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.