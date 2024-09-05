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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:35
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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezindeki çalışmada 1 kişinin evinde yapılan adli aramada 5 kök kenevir bitkisi ve 12,9 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde yapılan diğer çalışmada ise 1 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 162 ekstazi hap ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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