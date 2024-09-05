NDK'den Karabük'teki çinko oksit üretim tesisinde radyasyon tespitine ilişkin açıklama:

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Karabük'teki bir çinko oksit üretim tesisinde radyasyon tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine yapılan ölçümlerde vatandaşlar için herhangi bir tehlikenin bulunmadığının belirlendiğini bildirdi.

NDK'den yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren bir çinko oksit üretimi tesisinin belli noktalarında radyasyon tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine, ivedilikle harekete geçilerek Nükleer Düzenleme Kurumu personeli tarafından yerinde incelemeler yapıldığı belirtildi.

Ölçümlerde bölgede yaşayan vatandaşlar için radyasyona bağlı herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığının belirlendiği anlatılan açıklamada, "Ölçümlerde, ham madde depolanan silolarda ve tesiste bulunan araç, makine ve ekipmanın bir kısmında art alan radyasyonunun üzerinde değişen radyasyon doz hızları tespit edilmiştir. Bu radyasyon doz hızları ölçüldükleri bölgeden birkaç metre uzaklaşıldığı zaman art alan radyasyonu seviyesine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.