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        NDK'den Karabük'teki çinko oksit üretim tesisinde radyasyon tespitine ilişkin açıklama:

        Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Karabük'teki bir çinko oksit üretim tesisinde radyasyon tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine yapılan ölçümlerde vatandaşlar için herhangi bir tehlikenin bulunmadığının belirlendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:39
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        NDK'den Karabük'teki çinko oksit üretim tesisinde radyasyon tespitine ilişkin açıklama:
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        Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Karabük'teki bir çinko oksit üretim tesisinde radyasyon tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine yapılan ölçümlerde vatandaşlar için herhangi bir tehlikenin bulunmadığının belirlendiğini bildirdi.

        NDK'den yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren bir çinko oksit üretimi tesisinin belli noktalarında radyasyon tespit edildiğinin bildirilmesi üzerine, ivedilikle harekete geçilerek Nükleer Düzenleme Kurumu personeli tarafından yerinde incelemeler yapıldığı belirtildi.

        Ölçümlerde bölgede yaşayan vatandaşlar için radyasyona bağlı herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığının belirlendiği anlatılan açıklamada, "Ölçümlerde, ham madde depolanan silolarda ve tesiste bulunan araç, makine ve ekipmanın bir kısmında art alan radyasyonunun üzerinde değişen radyasyon doz hızları tespit edilmiştir. Bu radyasyon doz hızları ölçüldükleri bölgeden birkaç metre uzaklaşıldığı zaman art alan radyasyonu seviyesine düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Tesis sınırları içerisinde yukarıda belirtilen yerler dışında art alan radyasyon seviyesini aşan herhangi bir tespit yapılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ölçüm ve tespitler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karabük Valiliği, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı ve firma ile paylaşılmıştır. İlgili kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde ölçüm, analiz ve tesis içinde tespit edilen radyoaktif kirliliğin giderilmesi faaliyetlerine başlanmıştır. Ayrıca Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından bütün Türkiye sathında sürekli olarak radyasyon doz hızını ölçen Radyasyon Uyarı ve İzleme Sistemi Ağının Karabük'te bulunan istasyonunda son dönem verilerinde herhangi bir sapma görülmemiştir. Dolayısıyla bölge ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için herhangi bir radyasyon tehlikesi bulunmamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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