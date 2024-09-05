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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:24
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Cumayanı köyünde yapılan çalışmada 1 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 162 ekstazi hap ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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