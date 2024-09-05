Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Cumayanı köyünde yapılan çalışmada 1 kişinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 162 ekstazi hap ve 13 sentetik ecza ele geçirildi.

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