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        Karabük'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Karabük'te, iş yerini kurşunladığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 20:55 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:55
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        Karabük'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Karabük'te, iş yerini kurşunladığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlı M.B.U'yu gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen M.B.U, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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