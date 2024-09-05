Karabük'te iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Karabük'te, iş yerini kurşunladığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.
Karabük'te, iş yerini kurşunladığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlı M.B.U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen M.B.U, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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