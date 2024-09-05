Karabük'te bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı

Yaralılardan M.M. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.Y. ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 17. Cadde'de A.Y. ile M.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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