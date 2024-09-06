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        Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 10:08 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:25
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        Karabük'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Karabük-Bartın kara yolu Nebioğlu köyü mevkisinde K.D. idaresindeki 78 ABZ 433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü K.D. ve A.D, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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