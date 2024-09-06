Karabük Üniversitesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda finale kaldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT tarafından düzenlenen 10. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 2 projeyle finale kalmayı başardı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarışmada KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, "Belgesel Film" ve "Radyo Programı" kategorilerinde 2 farklı projeyle finale kaldı.

Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak'ın yaptığı "Ben ve Hero" adlı belgesel film projesi, Bilal Bozkurt, Hünkar Uzuner, Melike Şahintürk ve Nigar Cebişli tarafından hazırlandı.