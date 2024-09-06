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        Karabük Üniversitesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda finale kaldı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT tarafından düzenlenen 10. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 2 projeyle finale kalmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:28
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        Karabük Üniversitesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda finale kaldı
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT tarafından düzenlenen 10. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 2 projeyle finale kalmayı başardı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yarışmada KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri, "Belgesel Film" ve "Radyo Programı" kategorilerinde 2 farklı projeyle finale kaldı.

        Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak'ın yaptığı "Ben ve Hero" adlı belgesel film projesi, Bilal Bozkurt, Hünkar Uzuner, Melike Şahintürk ve Nigar Cebişli tarafından hazırlandı.

        Proje, özgün konusuyla ve etkileyici anlatım tarzıyla dikkat çekerek, "Belgesel Film" kategorisinde finale kalan projelerden biri oldu.

        Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Burak Türten'in yaptığı "Geçmişten Gelen Sesler" adlı radyo programı projesi de Asiye Karabulut, Sena Kasım, Serkan Işık ve Hamza Durmaz tarafından hazırlandı.

        Proje, "Radyo Programı" kategorisinde finale yükselen projelerden biri oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yarışmada finale kalan öğrencileri ve danışman hocaları tebrik ederek, öğrencilerin çalışmalarını gururla takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

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