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        Karabük Üniversitesinin gastronomi projesine 250 bin avro hibe

        Karabük Üniversitesi tarafından yürütülen "Master Chef Simulator: Sustainable Gastronomy Training Through VR" adlı proje, Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıkları kapsamında 250 bin avro hibe almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:32
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        Karabük Üniversitesinin gastronomi projesine 250 bin avro hibe
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        Karabük Üniversitesi tarafından yürütülen "Master Chef Simulator: Sustainable Gastronomy Training Through VR" adlı proje, Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıkları kapsamında 250 bin avro hibe almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi İrfan Yurt'un yaptığı projede, Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Karabük Teknokent firmalarından CODLAB AI Yazılım Tic. Ltd. Şti, proje ortağı olarak yer alıyor.

        Uluslararası işbirliği çerçevesinde ise Letonya'dan SIA "Hotel School" Viesnīcu biznesa koledža , İtalya'dan Italian Hospitality School SRL, Polonya'dan Zespol Szkol nr 1 ve Yunanistan'dan SMARTS Private Company ile ortaklıklar yürütülecek.

        Projede, Özkan Süzer, Veysel Tokdemir, Mustafa Yılmaz, Kasım Özacar ve Yılmaz Olcay da araştırmacı olarak yer alacak.

        Proje çalışmaları kapsamında sürdürülebilir gastronomi konusunda VR uygulamaları tasarlanacak, bu uygulamalarla gastronomi bölümü öğrencileri sanal ortamda yemek pişirme uygulamaları yapabilecek.

        Sanal ortamda geleceğin şeflerinin çevre dostu ve sürdürülebilir mutfak becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bu simülatör, hem mesleki eğitimin kalitesini artıracak hem de çevresel farkındalık yaratacak. Erasmus+ hibesiyle desteklenen projeyle, uluslararası işbirlikleri ve modern eğitim teknikleri sayesinde gastronomi alanına önemli ölçüde katkı sağlanması hedefleniyor.

        2 yıl sürecek proje çalışmaları sürecinde Karabük'ün yanı sıra Letonya'nın başkenti Riga ve Yunanistan'ın Lamia şehrinde toplantılar düzenlenecek. Proje kapsamında, Karabük Üniversitesinde uluslararası gastronomi konferansı yapılması planlanıyor.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, projeye ilişkin değerlendirmesinde, sürdürülebilir gastronominin geleceğin en önemli konularından biri olduğunu belirterek, sanal gerçeklik tabanlı eğitim sistemlerinin bu alandaki farkındalığı artırmada kilit rol oynayacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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