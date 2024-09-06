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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, okul inşaatını inceledi

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Belen TOKİ İlk/Ortaokulu inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 20:02 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:04
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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, okul inşaatını inceledi
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Belen TOKİ İlk/Ortaokulu inşaatında incelemede bulundu.

        Belenköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, çocuklardan gelen talepleri de dinledi.

        Daha sonra yapımı devam eden okul inşaatını inceleyen Şahin, projede çok amaçlı spor alanı yer aldığını, kısa sürede hizmete girmesi için gayret göstereceklerini kaydetti.

        Şahin, 16 dersliği bulunan binanın inşaatının yüzde 37'sinin tamamlandığını vurgulayarak, "İnşaat hızla ilerliyor ve kısa sürede tamamlanacak. Burası, eğitim yuvasının yanında yapılacak tesislerle mahalledeki çocukların oyun alanı da olacak. Çocuklarımıza şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        İl genelinde devam eden eğitim yatırımlarına değinen Şahin, şöyle konuştu:

        "16 derslikli Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası devam ediyor. Şu anda yüzde 52 seviyesinde. 100 öğrenci kapasiteli Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyon binası yüzde 94 seviyesinde, Safranbolu Cemil Meriç M.T.A.L. atölye binası gerçekleşme oranı yüzde 17 seviyesinde, 12 derslikli Safranbolu Emek Ortaokulu gerçekleşme oranı yüzde 30 seviyesinde, 20 derslikli Demir Çelik Anadolu Lisesi gerçekleşme oranı yüzde 60, Safranbolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli ikmal inşaatı gerçekleşme oranı yüzde 30 seviyesinde. Öte yandan 12 derslikli Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu ve 8 derslikli Fevzi Çakmak Ortaokulu'nun yapımı tamamlandı, eğitim öğretime açıldı."

        Şahin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 388 bin 273 kitabın ücretsiz dağıtıldığını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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