Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı

        Karabük Valiliğinin koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 06.09.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük Valiliğinin koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Mustafa Yavuz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri Kamil Güleç ve Hacı Abdullah Kaya, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Cansız katıldı.

        Törende konuşan Vali Yavuz, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkati çekerek sanayi ve eğitimin bir araya gelmesinin Karabük'ün kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

        Sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesinin Türkiye ve Karabük için önemli olduğunu dile getiren Yavuz, işbirliğinin öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

        Yavuz, protokol kapsamında birçok ortak çalışma yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda öğrencilerimiz KARDEMİR tesislerinde mesleki eğitim ve staj imkanlarından faydalanabilecek, başarılı öğrencilere burs desteği sağlanacak ve mezuniyet sonrası kendilerine istihdamda öncelik verilecek. Ayrıca KARDEMİR tarafından Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, atölyeleri ve laboratuvarlarının yenilenmesi ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi konusunda destek verilecektir. Bu adımlar ile Karabük'ün mesleki eğitimde öncü iller arasında yer alması hedeflenmekte olup, yapılan bu işbirliği mesleki eğitim kapsamındaki öğrenci ve öğretmenlerimize, sanayi tesislerimize hayırlı olsun."

        Yavuz, Karabük'ün geleceği açısından çok önemli olarak gördükleri protokolün hayata geçirilmesinin Valilik olarak yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler

        Benzer Haberler

        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, okul inşaatını inceledi
        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, okul inşaatını inceledi
        Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı
        Karabük'te zehirli örümceklerden "argiope lobata" türüne rastlandı
        Karabük Üniversitesinin gastronomi projesine 250 bin avro hibe
        Karabük Üniversitesinin gastronomi projesine 250 bin avro hibe
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, kongre sürecine ilişkin açıklama yaptı
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, kongre sürecine ilişkin açıklama yaptı
        Ehliyetine el konulan sürücü, kullandığı otomobille ağaca çarptı: 2 yaralı
        Ehliyetine el konulan sürücü, kullandığı otomobille ağaca çarptı: 2 yaralı
        Karabük Üniversitesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nd...
        Karabük Üniversitesi öğrencileri, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nd...