Karabük'te 39 dilde işlem yapabilen "hukukçu yapay zeka" programı geliştirildi

ORHAN KUZU - Karabüklü avukat Adnan Dayan'ın danışmanlığında 4 ülkenin hukuki verileri öğretilmiş 39 dilde soruları cevaplayabilen "hukukçu yapay zeka programı" geliştirildi.

Dayan, hukuk alanında yapay zeka destekli çalışma yapmak için Ankara ve İstanbul'daki teknokentlerde geniş kapsamlı ekiple çalışmalara başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla programı kullanıma açan Dayan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre'nin hukuki verilerini programa işledi.

Aynı zamanda Almanca, Arapça, Bulgarca, Fransızca, Çince, İtalyanca, Korece, İngilizce ve Japonca'nın da aralarında olduğu 39 dili destekleyen program, 1000 teknik hukuki sorunun yer aldığı testte yüzde 98,2 oranında başarı gösterdi.

Dayan, AA muhabirine, artık dünya çapındaki doktrinel alanlarda yapay zeka değerlendirme sistemlerinin bulunduğunu, dar yapay zekaların geçmişte kaldığını dile getirdi. Genel yapay zekanın, hız ve verimlilik açısından şu an insanın kabiliyetinin üzerine çıktığını anlatan Dayan, "Bizim yaptığımız mesleki yapay zeka da genel yapay zeka sınıfına giriyor. Şu an meslek açısından tüm işlemleri yapabiliyor. Tüm alanlara hakim ve çok hızlı şekilde işlemi gerçekleştirebildiği için sektör bazında insanlar tarafından rahatlıkla kullanılabilen yardımcı-asistan niteliğinde." diye konuştu.

- "Dünyanın ilk hukukçu yapay zekası diyebiliriz" "Full&Egal"in, geniş kapsamlı ekip tarafından hukukçu yapay zeka olarak geliştirildiğini aktaran Dayan, "Şu an yayında, son kullanıcının kullanımına sunulmuş vaziyette. Herkesin erişilebileceği bir program. Bu mesleki yapay zeka. Bir hukukçu yapay zeka. Türkiye'de, dünyada da ilk defa mesleki yapay zeka yapılmış oldu. Dolayısıyla dünyanın ilk hukukçu yapay zekası diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu. Dayan, programın Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve İsviçre'nin hukuki verilerini öğrendiğini, aynı zamanda 39 dili desteklediğini bildirerek, istenilen dilde sorulan soruları otomatik olarak cevapladığını, işlem bakımından çok büyük dosyaları analiz edip, sorulara cevap verebildiğini kaydetti.

Piyasa, internet ortamı veya çelişen bilgiler gibi tüm veriler yerine seçili verileri programa öğrettiklerine dikkati çeken Dayan, "Dolayısıyla birbiriyle çelişmeyen verileri öğrendiği için hata yapamıyor. Hata yapma oranını bu şekilde düşürmeyi planladık. Hem de data ve veri büyüklüğü olarak da tasarruf etmiş olduk. Bir hukukçu nasıl yetiştiriliyorsa, kitapla, içtihatla, kanun okuyarak, bu da aynı şekilde teknik, güncel verilerle yetiştirildi." şeklinde konuştu. Dayan, programın şu an için hukuk sektöründe geliştirildiğini, hukukçulara destek verecek asistan görevini üstleneceğini anlatarak, öğrenme, analiz ve bilinç yetenekleri olduğu için tıp, mühendislik gibi diğer alanlarda da kullanılabileceğini belirtti.

Programın, analiz, analitik ve aktarma gibi tüm yetenek dallarında global ölçekle üretilen yapay zekalarla eş değer olduğunu vurgulayan Dayan, "Hiçbir eksiği yok. Dil yönetimi ve modellemesi bize ait. Tüm kodlar Türkiye'ye ait. Yani şirketimize ait. Dolayısıyla herhangi bir şekilde dışarıya bağımlılığımız yok. Dolayısıyla bu genel yapay zeka sınıfında global ölçekte bir program." dedi. - Hız kazandırıp güvenilirlik sağlayacak program seçenekli mütalaa verebiliyor Dayan, yapay zekayı hukuk alanında geliştirmeyi öncelemelerinin nedenlerine ilişkin şöyle konuştu:

"Çünkü net verileri bulunan, aynı zamanda da doktrin olarak çok kuvvetli bir alan hukuk. Öğrenme açısından da ayrıntılara sahip alan. Bu yöntem teknolojiyle yazılımını da öğrenme şekillerine uyuyordu. Bunun gibi ne alanlar var? Örneğin tıpta çok büyük başarı sağlayacaktır genel yapay zeka. Mühendislik alanında da. Grafik oluşturma özellikleri devreye alınırsa mimarlıkta da çok büyük avantajlar sağlayacaktır." Yapay zekanın insanlara zaman kazandıracağını, güvenilirlik vereceğini savunan Dayan, "Hukukçunun tek başına bir dosya üzerinden çalışmaya başlaması, karara ulaşması, nihai sonucun ilama ulaşması 5 gününü alıyorsa, tüm dosyaları, delilleri, dilekçeleri, yapay zekaya öğreterek dosya üzerinden mütalaa alınması hem insan hukukçuyu yönlendirecek, çok büyük vakit kazandıracak hem de çeşitli olasılıkları belirleyecek. Örneğin, 'Şu doktrindeki görüşleri benimsiyorsanız, şu sonuca ulaşabilirsiniz. Şu doktrindeki görüşlerden yanaysanız şöyle sonuca ulaşılabilir' şeklinde seçenekli mütalaa dediğimiz sistemi verebiliyor. Bu da hukuki süreçlerde hızlanma sağlayacak ve güvenilir ortam yaratacak." ifadesini kullandı.