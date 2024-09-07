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        Eflani'de yetiştiricilere küçükbaş hayvancılık eğitimi verildi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde yetiştiricilere yönelik küçükbaş hayvancılık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:41
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        Eflani'de yetiştiricilere küçükbaş hayvancılık eğitimi verildi
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde yetiştiricilere yönelik küçükbaş hayvancılık eğitimi düzenlendi.

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2024 Yılı Mesleki Teknik Destek Programınca desteklenen "Kırsalda Usta Üreticiler İş Başında" projesi kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime, küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve veteriner hekimler katıldı.

        Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzman teknik personel tarafından verilen eğitimde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde beslenme, hastalıklar ve sürü yönetimine ilişkin bilgi verildi.

        Daha sonra işletmeler ziyaret edilerek, karşılaşılan sorunlar ele alındı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez böyle bir eğitim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yetiştiricilerimizden veteriner hekimlerimize kadar tüm paydaşlarımızın faydalandığı, bilgilerimizi tazelediğimiz ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir eğitimi geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

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