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        AK Parti Karabük heyeti, Ova Barajı'nda inceleme yaptı

        AK Parti Karabük milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile İl Genel Meclisi üyelerinden oluşan heyet, Eskipazar ilçesindeki Ova Barajı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:50
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        AK Parti Karabük heyeti, Ova Barajı'nda inceleme yaptı
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        AK Parti Karabük milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile İl Genel Meclisi üyelerinden oluşan heyet, Eskipazar ilçesindeki Ova Barajı'nda incelemede bulundu.

        Baraj hakkında yetkililerden bilgi alan heyet adına konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, barajın ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

        Barajın su tuttuğunu görmekten mutluluk duyduklarını anlatan Şahin, "Ova Barajı'mızın yapımı bir süre önce tamamlanmıştı. Ve ardından su tutmaya başladı. Ova Barajı, 1 milyon 188 bin metreküp depolama hacmine sahip ve 5 bin 480 dekar araziyi sulayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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