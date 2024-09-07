AK Parti Karabük heyeti, Ova Barajı'nda inceleme yaptı

AK Parti Karabük milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile İl Genel Meclisi üyelerinden oluşan heyet, Eskipazar ilçesindeki Ova Barajı'nda incelemede bulundu.

Baraj hakkında yetkililerden bilgi alan heyet adına konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, barajın ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Barajın su tuttuğunu görmekten mutluluk duyduklarını anlatan Şahin, "Ova Barajı'mızın yapımı bir süre önce tamamlanmıştı. Ve ardından su tutmaya başladı. Ova Barajı, 1 milyon 188 bin metreküp depolama hacmine sahip ve 5 bin 480 dekar araziyi sulayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.