KBÜ akademisyeninin belgeseli Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde finalde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak'ın, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hasan Basri Özdemir ile yönetmenliğini yaptığı "Bir Orkestranın İzinde" belgeseli, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde finalist oldu.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, festivalde bu yıl "Ulusal Belgesel Film Yarışması" kategorisinde yer alan "Bir Orkestranın İzinde" belgeseli değerlendirme sürecinden geçerek finalde yarışma hakkı kazandı.