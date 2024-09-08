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        14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te yapıldı

        14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:34 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:43
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        14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te yapıldı
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        14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.

        Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, yarışları gelecek yıllarda da devam ettireceklerini, farklı branşlara da av sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

        Yarışların sonunda Ekin Ereke "elit kadınlar", Emre Yavuz "elit erkekler", Gökhan Uzuntaş "master 35+ erkek", Yunus Işılak "master 40+ erkek", Engin Karabacakoğlu "master 45+ erkek", Mustafa Yıldız "master 50+ erkek" ile Kemal Kayalı "master 55+ erkek" kategorilerinde birinci oldu.

        Yarışları, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut, Yenice İlçe Jandarma Komutanı Kenan Yücel ve protokol üyeleri de takip etti.

        Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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