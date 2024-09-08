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        Karabük'teki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 18:25 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:43
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        Karabük'teki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Selma Gündoğdu Özyürek (47) idaresindeki elektrikli bisiklet, Pelitören köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü Özyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özyürek'in cenazesi incelemenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazada yaralanan yolcu H.E.Ö. ise ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

        S.A. yönetimindeki 78 AC 765 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında A.S'nin kullandığı 34 RY 1878 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 34 RY 1878 plakalı otomobildeki yolcular Ş.S.Ç, T.A. ve M.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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