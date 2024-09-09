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        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:01
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        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karabük Mahallesi Doğa Sokak'ta bir elektrik direğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın elektrik direğinde hasara yol açtı.

        Öte yandan elektrik direğindeki yangın anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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