Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde avladığı balığı yerken görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde avladığı balığı yerken görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Toprakcuma köyü yakınlarındaki hidroelektrik santralinde avladığı balığı yiyen su samuru gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla video çekti.

        Görüntülerde, su samurunun avladığı balığı yemesi ve etrafa bakınması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Kimyasal koku detayı! İstanbul'da Çinli iş insanı ölü bulundu
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        11 aydır süren savaşta Netanyahu'nun çıkmazı
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Hayata yüzmeyle tutundu!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!

        Benzer Haberler

        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti'li Yılmaz, Karabük'te teşkilat mensuplarıyla buluştu:
        AK Parti'li Yılmaz, Karabük'te teşkilat mensuplarıyla buluştu:
        Karabük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Karabük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Karabük'teki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Karabük'teki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te yapıldı
        14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te yapıldı
        KBÜ akademisyeninin belgeseli Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Fest...
        KBÜ akademisyeninin belgeseli Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Fest...