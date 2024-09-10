Karabük'te su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde avladığı balığı yerken görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde avladığı balığı yerken görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Toprakcuma köyü yakınlarındaki hidroelektrik santralinde avladığı balığı yiyen su samuru gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla video çekti.
Görüntülerde, su samurunun avladığı balığı yemesi ve etrafa bakınması yer alıyor.
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