Karabük'te aranan cezaevi firarisi saklandığı müştemilatta yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eflani İlçe Emniyet Amirliğinin ortak çalışmasında, hakkında 4 ayrı adli merci tarafından çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan cezaevi firarisi B.T'nin yerini tespit edildi.

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