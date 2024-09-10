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        Karabük'te aranan cezaevi firarisi saklandığı müştemilatta yakalandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde 23 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi saklandığı müştemilatta yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:02
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        Karabük'te aranan cezaevi firarisi saklandığı müştemilatta yakalandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde 23 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi saklandığı müştemilatta yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Eflani İlçe Emniyet Amirliğinin ortak çalışmasında, hakkında 4 ayrı adli merci tarafından çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan cezaevi firarisi B.T'nin yerini tespit edildi.

        Ekiplerce Eflani ilçesi kırsalındaki hayvan çiftliğine düzenlenen operasyonda, müştemilattaki yorganların altında gizlenen firari yakalandı.

        İşlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan B.T'nin 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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