Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

        Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 20:07 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Anadolu Gençlik Derneğinin organizasyonuyla Kemal Güneş Caddesi'nde toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şubesi Başkan Yardımcısı Yunus Emre Karasu, grup adına yaptığı açıklamada, 7 Ekim sabahından bugüne çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere yaklaşık 40 bin Gazzelinin vahşice şehit edildiğini söyledi.

        "Hiroşima'ya atılan atom bombasının 4 katı fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı." diyen Karasu, "Geride bıraktığımız 10 ayda Gazze'de 2 milyon kardeşimiz yerinden edildi, evleri, iş yerleri, okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi, hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı, su ve elektrik altyapıları kullanılamaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama, zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat ettiler." diye konuştu.

        Karasu, dünya ülkelerinin yaşanan soykırımı acziyet içinde izlemeye devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Filistin için yardım kampanyalarına azami destek sağlamalıyız. Bu yardımlar ekmeğimizin ucundan bir parça vermek şeklinde değil, ekmeğimizi ikiye bölerek bir yarısını Filistin'e göndermek şeklinde olmalıdır. İsrail ve batılı müttefiklerinin ürünlerinin boykotunu etkili ve sürekli kılmalıyız. Boykotun söz konusu siyonist firmalara ciddi zararlar vermeye başladığına dair haberleri okumaya başladık. Bu nedenle yılmadan, ısrarla boykotu yaymak ve etkili kılmak için çaba sarf etmek her Müslümanın boynunun borcudur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
        İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın jandarma ve mahkemedeki ifadesi!
        İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın jandarma ve mahkemedeki ifadesi!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Galatasaray transferi bitiyor!
        Düello bu gece
        Düello bu gece
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Haraç çetesi önce el bombası attı sonra çelenk yolladı!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Covid-19 sürecindeki sokağa çıkma yasakları genç kızların beyinlerini daha fazla yaşlandırmış
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Konya'da iki kadına bıçaklı saldırı!
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Blinken'dan "Ayşenur Ezgi Eygi" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Karabük'te düğünde havaya ateş açan kişilere para cezası verildi
        Karabük'te düğünde havaya ateş açan kişilere para cezası verildi
        Karabük'te aranan cezaevi firarisi saklandığı müştemilatta yakalandı
        Karabük'te aranan cezaevi firarisi saklandığı müştemilatta yakalandı
        Karabük'te otomobilin kamyonet kasasında taşınması cep telefonuyla görüntül...
        Karabük'te otomobilin kamyonet kasasında taşınması cep telefonuyla görüntül...
        Karabük'te su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi
        Karabük'te su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi
        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü
        AK Parti'li Yılmaz, Karabük'te teşkilat mensuplarıyla buluştu:
        AK Parti'li Yılmaz, Karabük'te teşkilat mensuplarıyla buluştu: