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        Karabük'te bitkin halde bulunan peçeli baykuş muayene edilerek doğaya salındı

        Karabük'te bitkin halde bulunan peçeli baykuş, muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:56
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        Karabük'te bitkin halde bulunan peçeli baykuş muayene edilerek doğaya salındı
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        Karabük'te bitkin halde bulunan peçeli baykuş, muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Doğada güçten düşmüş halde bulunan peçeli baykuş, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi.

        Burada görevli veteriner hekimler, peçeli baykuşu muayene ederek besledi.

        Kuş, daha sonra doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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