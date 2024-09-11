Karabük'te bitkin halde bulunan peçeli baykuş muayene edilerek doğaya salındı
Karabük'te bitkin halde bulunan peçeli baykuş, muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Karabük'te bitkin halde bulunan peçeli baykuş, muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Doğada güçten düşmüş halde bulunan peçeli baykuş, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi.
Burada görevli veteriner hekimler, peçeli baykuşu muayene ederek besledi.
Kuş, daha sonra doğaya salındı.
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