Karabük'te kaçak kazı yapan 5 zanlı yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda, çeşitli dedektörler, alan tarama cihazı, yük gırgırı, 3 murç, keser, 2 çekiç, kova ve tokmağa el konuldu.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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