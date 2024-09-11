Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük'te sendika üyeleriyle buluştu

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük'te sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Sert, Kapullu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, her yıl Karabük'teki sendika üyeleriyle bir araya gelmeye çalıştığını söyledi.

Teşkilatın büyük çabası ve mücadelesinin alkışı hak ettiğini belirten Sert, "Bu mücadeleye en küçük bir tuğla koyan, gece gündüz demeden başarı için çalışan Karabük teşkilatımızı ayakta alkışlıyorum. Öz Sağlık-İş Sendikası olarak tıpkı Karabük örneği gibi 81 ilimizde, 85 şube başkanlığımız ile 211 bin üyeyi aşan üye sayımızla çok başarılı çalışmalara imza atan, değerler, ilkeler sendikacılığını hayata geçirme gayretinde olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisiyiz. Yine ülkemizin üçüncü büyük işçi sendikası, kendi iş kolumuzun açık ara lideriyiz." diye konuştu.