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        AK Parti Eflani İlçe Başkanlığına Hüseyin Ersoy atandı

        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Eflani İlçe Başkanlığına Hüseyin Ersoy'u atadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:41
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        AK Parti Eflani İlçe Başkanlığına Hüseyin Ersoy atandı
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        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Eflani İlçe Başkanlığına Hüseyin Ersoy'u atadı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Ferhat Salt, Eflani İlçe Başkanı olarak atanan Ersoy'a atama belgesini tevdi etti.

        Salt, bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı eski ilçe başkanı Zeki Sevim'e teşekkür ederek, Ersoy'a başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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