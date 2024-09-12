Karabüklü çiftçi, 25 yıldır köylerde kullanılan eski eşya ve aletleri topluyor

ORHAN KUZU - Karabük'ün Eflani ilçesinde şiir ve araştırma kitaplarının yanı sıra çok sayıda resim çalışması bulunan 74 yaşındaki Fahri Öztürk, 25 yıldır geçmişte köylerde gündelik işlerde kullanılan eski eşya ve araçları evinde topluyor.

Ortaokul ve liseyi Karabük'te tamamladıktan sonra kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ikinci sınıfta bırakan Öztürk, askerliğini yapmasından bir süre sonra babasını yalnız bırakmamak için doğup büyüdüğü Eflani ilçesine bağlı Emirler köyüne döndü.

Tarım ve hayvancılığı modern yöntemlerle köylülere aktarmaya çalışan Öztürk, 50 yaşlarında eski eşyaları biriktirmeye başladı. Geçmişte köydeki gündelik işlerde kullanılan heybe, eyer, bakır kaplar, seferler tasları, çanak çömlek, lambalar ve tarım aletlerini toplayan Öztürk'ün evinde yağlı, sulu ve guaj boyayla çizdiği çok sayıda resim bulunuyor.

Bu düşüncelerle yaptığı işleri yeterli görmediğini dile getiren Öztürk, "Ben iyi bir ressamım. Karabük Demir-Çelik Lisesi'nde iyi hocalarım vardı. 'Ben bunların hakkını nasıl öderim?' diye resim yapmaya başladım. Şiirlerimi topladım. Şiirlerimi kitaba dönüştürdüm, 3 kitap bastırdım." dedi.

Öztürk, bir süre sonra çevresinde bulunan köydeki gündelik işlerde kullanılan eşyaları da toplamaya başladığını belirterek, "İşte çanak, çömlek, heybe... Sokağa atılan şeyleri topladım, çöpten aldım, yıkadım büyük bir müzeye dönüştürdüm. Aynı zamanda yağlı boya, sulu boya ve guaj boya yüzlerce tablo yaptım. Bu eserler birikti. Odaya sığmaz oldu." diye konuştu.