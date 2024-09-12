Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından gölette 1980'li yıllarda yapılan vanalarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

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