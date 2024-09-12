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        Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi

        Karabük'ün Eflani ilçesindeki Kadıköy Göleti'nde sulama amacıyla kullanılan vanalar değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:07
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        Karabük'te Kadıköy Göleti'ndeki vanalar yenilendi
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        Karabük'ün Eflani ilçesindeki Kadıköy Göleti'nde sulama amacıyla kullanılan vanalar değiştirildi.

        Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından gölette 1980'li yıllarda yapılan vanalarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Basıncın azaltılması için su seviyesi düşürülen gölette vanaların değişimi yapıldı.

        Vana değişimi için su seviyesi azaltılan gölet dronla görüntülendi.

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