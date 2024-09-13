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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:08
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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde N.S. idaresindeki 78 ABR 915 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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