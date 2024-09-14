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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:47
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karabük-Safranbolu kara yolu Kireçkuyusu mevkisinde Z.S. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, M.İ. yönetimindeki 05 ABC 981 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada devrilen 05 ABC 981 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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