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        Karabük'te Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri açıldı

        Karabük Belediyesi tarafından yenilenen Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:10
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        Karabük'te Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri açıldı
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        Karabük Belediyesi tarafından yenilenen Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle açıldı.

        Açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Yavuz, tesislerin Karabük tarihi açısından son derece önemli bir yer olduğunu belirtti.

        Her şehrin bir kimliği ve ruhu olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bu kimliği kazandıran mekanlar ise o şehrin ruhunu oluşturan unsurlardır. Karabük'ümüzün ruhuna ve kimliğine değer katan önemli bir yer olan Havuzlu Bahçe, 1940'lı yıllardan bu yana şehrimizin kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Karabük'ü daha huzurlu ve yaşanabilir, insanlarımızın daha mutlu olduğu bir şehir haline getirmek için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da tesisin Karabük'ün kültürel ve manevi mirasının önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

        Tesisin özelliklerine değinen Çetinkaya, şunları söyledi:

        "Burası, sadece bir buluşma noktası değil, ailelerimizin, çocuklarımızın ve sevdiklerimizin huzurla bir araya geldiği, komşuluk ve kardeşlik bağlarımızın güçlendiği müstesna bir mekandır. Uzun bir süre kapalı kalan bu kıymetli tesisi, KARDEMİR ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalar neticesinde yeniden halkımızın hizmetine sunuyoruz. Gayemiz, burada hemşehrilerimizin aileleriyle, dostlarıyla huzur içinde vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmaktır."

        Çetinkaya, tesisin işletmesinin Karabük Belediyesi Hizmet A.Ş. tarafından yapılacağını aktararak, "Fiyatlarımızı da her kesimden insanımızın rahatlıkla faydalanabileceği şekilde belirledik. Bu vesileyle, şehrimizin bu kıymetli mekanının yeniden halkımıza kazandırılmasında emeği geçen KARDEMİR'e teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da tesisin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi dualarla kesildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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