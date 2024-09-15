Karabük'te "gürültü haritaları" çıkarılıp sessiz şehir modeli oluşturulacak

ORHAN KUZU - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bünyesinde faaliyet gösteren firma tarafından hazırlanan projeyle, kentin gürültü haritası çıkarılıp kirliliği engellemek amacıyla "gürültü panelleri" üretilecek.

KBÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Yeşilyurt Demir Çelik tarafından hazırlanan proje ile şehrin gürültü haritası çıkarılıp, çevrim içi gürültü ölçümleriyle vatandaşlara hizmet verilmesi amaçlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) bu yıl mart ayında dahil edilen Safranbolu ilçesine de fayda sağlaması hedeflenen proje kapsamında kirliliği engellemek için "gürültü panelleri" üretilecek.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın sanayi-üniversite işbirliğine önem verdiğini dile getiren Yılmaz, sanayicilerin yatırımlarını artırması ve akademisyenlerin projelerini daha rahat yapabilmesi açısından teknokentin geliştirilmesinin düşünüldüğünü söyledi.

KBÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Nihat Yılmaz, AA muhabirine, akademisyenler tarafından hazırlanan projelerin teknokentler aracılığıyla çeşitli avantajlar sağlanarak geliştirildiğini anlattı.

Yılmaz, yakın zamanda Karabük Üniversitesi Teknokent'in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe veya Gebze gibi büyük teknokentlerin arasında görülebileceğini ifade etti.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Osman Yeşilyurt'un, AR-GE ve UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projelerine üretim aşamasında destek için şirketi kurduğuna değinen Yılmaz, tıp alanından kimyaya, atıktan sağlığa hatta demir çelik alanına kadar her türlü projeye açık olduklarını kaydetti.

Nihat Yılmaz, Karabük Teknokent'te çalıştıkları bir projede atıkların bor madeniyle bertaraf edilerek doğaya daha zararsız hale getirilmeyi hatta bunlardan geri dönüşüm sağlamayı hedeflediklerini belirtti.