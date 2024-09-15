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        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'ün Eflani ilçesinde köy yollarının asfaltlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 15.09.2024 - 16:08
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        Karabük'ten kısa kısa
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde köy yollarının asfaltlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hacışaban, Akçakese, Karataş, Ovaçalış ve Ovaşeyhler köylerini Eflani ilçesine bağlayan yolun 7.7 kilometresinin asfalt yapılmasının ardından Ovaşeyhler köyünde tören düzenlendi.

        Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç törende birer konuşma yaptı.

        Törende köy sakinleri, Safranbolu mehteran takımının çaldığı marşlara Türk bayraklarıyla eşlik etti.

        - KBÜ "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" almaya hak kazandı

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" almaya layık görüldü.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ, 2019-2023 yılları arasında yüzde 16 ve üzerinde tasarruf sağlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından "Binalarda Enerji Verimliliği Üstün Başarı Belgesi" almaya layık görüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, enerji verimliliği konusunda kampüste yer alan binalarda ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

        Üniversite olarak enerji verimliliğini artırmak amacıyla birçok projeye imza attıklarını kaydeden Kırışık, "Binalarda enerji verimliliği üzerine aldığımız üstün başarı belgesi ile çevreci ve yenilenebilir enerjiye verdiğimiz önemi bir kez daha göstermiş oluyoruz. Karabük Üniversitesi olarak enerji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin rol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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