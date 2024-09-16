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        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:35
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Saray köyü yakınlarında E.D. (19) yönetimindeki 34 TK 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.D. ve A.Ç. (19), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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