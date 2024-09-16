Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Saray köyü yakınlarında E.D. (19) yönetimindeki 34 TK 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.D. ve A.Ç. (19), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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